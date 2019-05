Hoy, en diálogo con El Show del Espectáculo, esta militante de las "buenas costumbres" tuvo una apreciación muy particular de la ideología de género que se trata de implementar en algunos jardines de infantes.

"No estoy de acuerdo con la ideología de género, que enseñan a los chicos desde el jardín que todo vale, que hombre con hombre está bien, y mujer con mujer está bien. El adulto que haga lo que quiera, pero al nene no lo podés enseñar eso. El niño decidirá cuando tenga cierta edad", aseguró.

Y, es ese sentido, agregó: "Lo correcto para la naturaleza es que un hombre esté con una mujer. Si Dios hizo a un hombre y una mujer para que se conciban hijos, al niño no le podemos enseñar lo contrario. (…)"No juzgo a nadie en su adultez. No me opongo ni opino. Cada uno es dueño de su vida. Pero al chico hay que enseñarle correctamente y de grande decidirá él. Hay que enseñarle la realidad".

Por otra parte, Barreto se victimizó por el trato que recibió en los medios a partir de la repercusión que generaron algunas de las editoriales que realizó en su programa La Fe Mueve Montañas.

"Fui víctima de censura, compaginaron lo que yo hice. Me mostraron para decir que soy como ellos dicen. Los medios masivos de comunicación tienen el toro por las astas. Imaginate que una persona trabaja todo el día, llega a la casa y prende la tele, escucha una cosa y no se va a detener a buscar información certera, como nosotros, los periodistas", sentenció.

