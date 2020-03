Adrián Suar pasó al ataque y disparó contra Araceli González

Estas declaraciones las hizo en el inicio de un raid mediático para la promoción de su próxima película Corazón Loco, que llegará a los cines el 19 de marzo. El filme lo tiene como protagonista junto con Gabriela Toscano y Soledad Villamil. Y sorprendió cuando Angel De Brito le preguntó por las peleas mediáticas con su ex mujer.

Ella viene haciendo duras declaraciones en los últimos tres años, y Suar nunca contestó. Hasta ahora: "No es mi estilo dirimir las cosas en los medios, no soy mediático. Y cuando pasaron tantos años de una relación que terminó hace 20 años, y que otra vez vuelvan.... Sentí que (Araceli) había faltado a la verdad. Sobre todo en lo que había dicho con respecto a que no estaba hecha la división de bienes", puntualizó.

El año pasado, Suar, por las declaraciones de Araceli, por primera vez en su extensa carrera sacó un comunicado aclarando temas de la vida privada: "Yo soy bastante conciliador, no soy proclive a la pelea. Es una energía que no está en mi cuerpo", dijo.

El Chueco insistió que no tuvo otra salida que apelar a un comunicado: "Tuve que hablar porque Tomás (el hijo que tuvo con Araceli) está formándose, está legitimando su oficio, entonces este tipo de cosas no le hacen bien. Ya bastante con las cosas que hacemos los padres que afectan a los hijos, pero siento que de parte nuestra salir a hacerlo público no va. Siento que no le hace bien que los padres diriman las cosas acá porque él está en este oficio".

De Brito siguió pinchando y le preguntó si volvería a convocar a Araceli a trabajar en Pol-Ka y Suar se defendió con un ataque: "Ella declaró que no quiere trabajar más y yo se lo respeto (...) Es una actriz que siempre me gustó, la he arengado mucho más de lo que se ha arengado ella, pero si no quiere trabajar conmigo está en todo su derecho, la respeto".

También hizo un mea culpa: "En muchas cosas puede tener razón, no fue bueno el vínculo que yo tuve con ella. Aprendí mucho con ella, fue una maestra de lo que no volvería a hacer. De eso puede decir lo que quiera" aseguró sobre la relación sentimental.