Agustín "Rada" Aristarán será Willy Wonka en "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

Agustín Aristarán ya se probó el traje del recordado personaje que supieron interpretar en cine los actores Johnny Depp (en 2005) y Gene Wilder (en 1971) que ahora llegará al teatro para sorprender a toda la familia en las próximas vacaciones de invierno.

Según informó la producción de esta versión argentina de "Charlie y la Fábrica de Chocolate" -que también fue la responsable de los musicales "La Sirenita", "Matilda" y "School of Rock", será una puesta que combinará humor, emoción y mucha imaginación en escena, a través de efectos especiales.

El musical, basado en la novela del escritor británico Roald Dahl, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013 -con dirección de Sam Mendes- hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina -sin dudas- será el gran acontecimiento teatral del 2026, y ahora comienza el trabajo de la búsqueda del elenco infantil que acompañará a Agustín Aristarán.