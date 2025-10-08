Espectáculos |

Agustín "Rada" Aristarán será Willy Wonka en "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

Al multifacético Agustín Aristarán fue el elegido para protagonizar en Buenos Aires el exitoso musical, que en el cine fue protagonizado por Johnny Depp y Gene Wilder.

Después de consagrarse ante el gran público protagonizando los exitosos musicales "Matilda" y "School of Rock" y actualmente llenando salas con en el unipersonal "Chanta" y de sorprender en el programa de Mario Pergolini con sus trucos de magia y divertidas intervenciones, el actor, clown, acróbata y músico Agustín “Rada” Aristarán asume un nuevo desafío: encarnar el genial y excéntrico Willy Wonka famoso por el filme "Charlie y la Fábrica de Chocolate", en la próxima temporada teatral en el invierno del 2026, en el Teatro Gran Rex.

WILLY

Agustín Aristarán ya se probó el traje del recordado personaje que supieron interpretar en cine los actores Johnny Depp (en 2005) y Gene Wilder (en 1971) que ahora llegará al teatro para sorprender a toda la familia en las próximas vacaciones de invierno.

image

Según informó la producción de esta versión argentina de "Charlie y la Fábrica de Chocolate" -que también fue la responsable de los musicales "La Sirenita", "Matilda" y "School of Rock", será una puesta que combinará humor, emoción y mucha imaginación en escena, a través de efectos especiales.

image

El musical, basado en la novela del escritor británico Roald Dahl, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013 -con dirección de Sam Mendes- hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina -sin dudas- será el gran acontecimiento teatral del 2026, y ahora comienza el trabajo de la búsqueda del elenco infantil que acompañará a Agustín Aristarán.

