Escándalo internacional: Aseguran Cristian golpeó a Verónica Castro

Maximiliano Lumbía, periodista radicado actualmente en México, comentó que la situación de la actriz “es un escándalo”. Y que el estado actual de la actriz es “delicado". Porque Verónica "fue una gran fumadora, lo cual le trajo consecuencias, y además tiene complicaciones en la columna”.

"Los problemas en la columna son debido a unos golpes feroces que le dio Cristian Castro, hace unos años... En su momento, a Verónica no solo la tuvieron que hospitalizar sino también hacerle una intervención quirúrgica que duró 6 horas, con riesgo de vida. Porque las patadas que le dio Cristian fueron feroces y le destrozaron la columna. Y ahora, hay consecuencias de esa situación".

"Ella aprovecha una situación de que estaba conduciendo Big Brother en aquel momento y tuvo un latigazo que le dio una elefanta, mientras conducía el programa... Ella cuenta que se cayó de la elefante como para justificar lo que le sucedió con Cristian. En realidad, de la elefanta nunca se cayó pero si tuvo un episodio posterior a eso...".

¿CRISTIAN LE PEGÓ SALVAJEMENTE A VERÓNICA?

"Verónica va a la casa de su madre, Socorro, quien ya falleció y Estaba Cristian. Castro estaba con Valeria Liberman (su ex esposa, Argentina ella) buscando unas escrituras. Verónica estaba muy enojada la empieza a insultar a Valeria Liberman, le dice palabras muy altisonantes", dijo Lumbia, en comunicación con DDM, el programa de las tardes de América.

"Ahí Cristian reacciona, la tumba a Verónica en el suelo y la empieza a patear salvajemente", describió el periodista radicado en tierra azteca, sobre lo que habría sucedido entre la artista y el cantante, en la intimidad de una casa, dejando al descubierto un posible hecho de violencia absoluta entre hijo y madre.