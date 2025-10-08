Se destapó la olla de un "odio" de años: Marley expuso su enojo con Santi Del Moro

"La emoción de él fue rara porque vio el sobre, se quedó así... Si yo abro el sobre y dice Marley me emociono en el momento que lo veo, cómo voy a estar 15 segundos haciendo la pausa y después cuando lo digo me emociono", lanzó Marley, en una nota para Puro Show, rpograma en las mañanas de El 13, sobre cómo se mostró en tevé Santiago, tras anunciarse el mismo que ganaba el Martín Fierro de Oro.

"Todo el mundo sabe todo eso, eso es lo que tiene que cambiar, no puede ser que todos sepan todos los ganadores y que tengas que actuar la sorpresa", agregó Alejandro, luego de regresar de un viaje grabando para su programa Por el mundo, y al presentarse en la gala anual de Fundaleu.

"Algo hay que reveer ahí y que realmente la sorpresa sea sorpresa y hasta el que conduce se sorprenda cuando abra el sobre y no tenga que actuarla... Lo hice 8 veces (en referencia a la conducción de la entrega de galardones a la industria del espectáculo local), me da lo mismo, si me toca de vuelta lo haré, sino no me cambia. La verdad la pasé mejor en Japón que sentado ahí", agregó el presentador.

MARLEY FURIOSO CON LOS MARTÍN FIERRO

"Yo sospecho de muchos rubros que ganaron con el dedo. Que alguien pida una auditoría y veremos... En algún momento se tiene que aclarar. Yo lo conduje y me pasó de abrir el sobre y decir ´que...´", apuntó Marley.

Pero más allá de sus dichos y sospechas que instala sobre el premio, de fondo se deja al descubierto un enfrentamiento que guardan con Santiago hace años y que se remonta a la época en la que Del Moro empezó a conducir el reality show del canal, Gran Hermano, y se transformó en el conductor más "mimado" de la señal.