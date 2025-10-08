La inesperada confesión de Mario Pergolini: "Tuve depresión por miedo a la muerte"

“Pensé en la muerte en una etapa de mi vida, lo cual te angustia. He pasado por depresión y pánico. Después, cuando lo pude solucionar, lo logré con terapia", confió Mario, en su programa Dejá que entre el sol, por Vorterix, sobre una de las etapas más difíciles de su vida.

"Ahora no es algo que ni siquiera me importe. No me importa si sucede mañana. No me frena nada. Es algo que va a pasar, no me importa. Pero creo que lo laburé después mucho tiempo", se sinceró el también el conductor de Otro día perdido, el programa de las noches de El 13.

"Es algo que te importa hasta un momento. Un hijo no es siempre igual. No es lo mismo tu hijo a los cinco que a los siete años. No es lo mismo el primero, que el segundo, que el tercero”, sumó y sobre Tomás, su hijo mayor, ejemplificó: "Mi relación con él de padre por supuesto que existe, pero ya no es la misma. Yo ya no le puedo decir: ‘No, Tomy, no hagas eso’. Uno termina diciendo: ‘Bueno, listo, despreocúpate, ya no tenés esta labor’”.

MARIO CONTRA LOS MARTÍN FIERRO

"Es aburrido, malo, feo, triste", dijo Mario, al apuntar contra la última entrega de los Premios Martín Fierro, algunos días atrás. En tanto, sus compañeros de radio, con humor, intentaron "moderar" las definiciones de Pergolini argumentando que pretenden estar nominados en 2026 y evitar ganarse el enojo de las autoridades de APTRA, con Luis Ventura a la cabeza.

Sin embargo, el conductor siguió: "Tendré como ocho Martín Fierro no fui a buscar nunca ni uno". Asimismo, confesó que tampoco los posee en su casa y expresó irónico: "No te los dan". Mario supo ganar estatuillas por Caiga quien caiga y por programa Algo habrán hechoque produjo y co-condujo junto al historiador Felipe Pigna.