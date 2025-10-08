Espectáculos |

La Voz Argentina: se definieron los semifinalistas

En la noche del martes quedaron definidos los nombres de los ocho seleccionados para el tramo final de "La Voz Argentina".

El martes 7 de octubre se vivió otra noche llena de emoción en "La Voz Argentina" porque se definieron los nombres de los otros cuatro participantes que pasaran a la semifinal del talent show de Telefe para competir por el gran premio final.

En el marco de la última jornada por “Cuartos de final”, el Team Miranda! abrió con sus cuatro integrantes, Pablo Cuello que interpretó “Mi vieja”-el tema inmortalizado por Pappo-, seguido por Eugenia Rodríguez con la versión en español de “The Impossible Dream” -la famosa canción del musical "El hombre de La Mancha"-. Luego subieron al escenario Joaquín Martínez, que interpretó “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta, y Emiliano Villagra con “Universo paralelo” en versión cumbia.

Finalmente, Nicolás Occhiato anunció que Eugenia Rodríguez y Emiliano Villagra eran los elegidos de los jurados para pasar a las semifinales, por lo que Joaquín Martínez y Pablo Cuello quedaron eliminados.

La segunda parte de "La Voz Argentina" fue el turno del Team Soledad, donde la música continuó de la mano de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola, quienes compartieron la emotiva “Zamba del carnaval”, y luego fue el turno de Milagros Gerez Amud brilló con la milonga “Baldosa floja” -de Sassone, Bocazzi y Gilardoni-, mientras que Violeta Lemo puso el ritmo con “Así no te amará jamás” -la canción de Amanda Miguel- y el cierre estuvo a cargo de Luis González con su balada romántica “Volverás” -de Ricky Martin-.

Finalmente, los semifinalistas resultaron Milagros Gerez Amud y Violeta Patricia Lemo, por lo que Luis González y Agustín Carletti y Mauricio Tarantola resultaron eliminados del talent show.

Estos son los semifinalistas de "La Voz Argentina"

Finalizada la etapa de “Cuartos de final" en el talent show de Telefe, los participantes que avanzaron a la siguiente ronda del programa son:

  1. Alan Lez
  2. Jaime Muñoz
  3. Nicolás Behringer
  4. Nathalie Aponte
  5. Emiliano Villagra
  6. Eugenia Rodríguez
  7. Milagros Gerez Amud.
  8. Violeta Patricia Lemo.

