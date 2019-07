En plena entrevista, Acosta dijo: "Pará que tengo la policía" y dejó de hablar con los periodistas de Radio Cielo. En ese mismo sentido, dejó el celular abierto y se escuchó el diálogo.

El freno de la policía se debió a que el actor venía por la ruta de noche, con las luces apagadas, sin VTV y hablando por celular.

Minutos más tarde, al relatar la situación dijo que el policía le respondió: "Me hiciste reir tanto que esta vez te dejo pasar" y, además, agregó: "Le di dos gambas para el café. Aclaro que no me mangaron sino que se los quise dar yo".