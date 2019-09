En la misma línea de Luis Majul, o más el más reciente panquequeo de Federico Andahazi, el cómico se mostró disconforme con las políticas del oficialismo, de quien remarcó las promesas incumplidas en los últimos cuatro años.

“La realidad es lo que se ve. Si yo no viera algo bueno de Macri, no me expondría. Vengo de un barrio peronista, tengo base peronista".

A la hora de hablar del fracaso de la política de “pobreza cero”, Acosta sugirió que "la realidad es que eso estuvo siempre. La pobreza en la provincia de Buenos Aires no sé si aumentó, pero no bajó. Pregunto en lo merenderos y nos dicen que va más gente a pedir algo caliente para tomar. El hambre siempre estuvo instalado”.

A la hora de calificar a las anteriores administraciones, Acosta recordó que “con Cristina tenía la sensación de que llegaba a fin de mes, pero iba al Disco y la caja de Havanna subía. No podía ahorrar, pero llegaba. Con el único que ahorré fue con Menem, fue con el único que gané plata”. “La gente que está en una situación difícil no piensa en Cristina o en Macri, creo que el 80 por ciento piensan que les solucionen cosas en la vida. Yo creo que cuando ganó Macri probablemente también estaban buscando una respuesta”, agregó.

Asimismo, reconoció que en el macrismo, “la mayoría de las personas que estaban a mi alrededor sabían que perdían. La gente quiere plata en el bolsillo, no quiere un puente solamente. Creo que muchas cosas que uno creía que podían ser solución para alguien y no la son: la respuesta está clara. Yo voté a Kirchner en ese momento, y su primera época de él me encantaba. Después me fui desilusionando, de la misma manera que hoy se desilusionaron de Macri”.

Sin embargo, se mostró con renovadas esperanzas frente a un posible gobierno de Alberto Fernández: “Voy a tener mas laburo, a mí el macrismo no me da laburo. Hice un trabajo para el museo del humor y se dijeron muchas cosas, se distorsionan las cosas. Yo creo que con Alberto, hasta por una cuestión de piedad, quizás me va a llamar. En ese aspecto, no pasa por ahí lo que siento”.

“Yo creo que Macri no cumplió un montón de cosas y por eso no lo votaron, no sé si mintió. Tal vez lo que creyó que era de una manera y no lo fue. Lo primero que dijo es que iba a bajar la inflación, la subestimó. Acá es el único lugar donde estamos desesperados por comprar un dólar”, dijo antes de mutar en un republicano de ley.

“Yo confío y creo. No me importa que sea Macri o sea Alberto, primero creo en la república y creo en la democracia. La alternancia es lo mejor que le puede pasar a la democracia. Alberto dijo un montón de cosas que ahora es todo lo contrario, igual creo que es una persona honesta, sincera, que no chorea. Me cae bien”, cerró.