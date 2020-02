Entre idas y vueltas y luego de un breve parate, el actor desistió sobre su continuidad. Su productor reconoció que "el éxito no se da siempre" y Cinthia Fernández atribuyó al karma su desenlace, por haber niguneado a Flavio Mendoza.

Al final la polémica sobre el regreso o no de Antonio Gasalla llegó a su fin: el capocómico no estará más en la temporada de Mar del Plata. La noticia se confirmó ayer y se dio luego de consultar a sus médicos y a partir de los comentarios de los profesionales, a sus 78 años, Antonio Gasalla dijo ‘basta’ y se bajó de Gasalla, el espectáculo que lo tenía como protagonista en el teatro Radio City de La Feliz. El capocómico venía padeciendo ciertas dolencias, especialmente en una de sus rodillas, situación que iba en contra del demandante esfuerzo que debía cumplir sobre el escenario. Finalmente, esta semana se puso de acuerdo con el productor Guillermo Marín para tomarse 72 horas, volver a Buenos Aires y determinar si seguía o no en la obra. La respuesta fue negativa. Más allá de los problemas físicos, que son reales y que tienen que ver con el ritmo de la obra para una persona de casi ochenta años, la realidad es que las expectativas que había en torno a la cantidad de gente que iría a verlo no se cumplieron y estaban perdiendo mucho dinero. A medida que pasaron los días, sobre todo la segunda quincena de enero, la respuesta de las boleterías estuvo lejos de cumplir con las expectativas del arranque. ‘El éxito no se da siempre. A veces tenemos campeonatos, otras descensos... Este año no es bueno’, reconoció Guillermo Marín, el productor de la obra, en una entrevista reciente.