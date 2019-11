Al final Axel cantó pero su esposa le habría planteado el divorcio

Ayer el abogado de una de las denunciantes en Río Negro, José D’Antona subió la apuesta: no creo que falte una semana o diez días para que haya otra denuncia también contra Axel".

A lo que siguió un discurso ratificando su defensa, aunque nada dijo de la causa judicial en la ciudad de Catriel (Río Negro) por un supuesto abuso en 2017: "Esta noche es muy especial para mí, por muchísimas razones. Hoy les agradezco a todos y a todas desde lo más profundo de mi corazón por permitirme ser parte de su fiesta y estar en su casa. Gracias por su esfuerzo y su confianza. Hoy los quiero invitar a que nada ni nadie nos robe la felicidad, la alegría, las ganas y los derechos de disfrutar de esta fiesta tan linda", dijo ante las cámaras de Canal 6 de Entre Ríos.

En cuanto a la duro momento anímico que atraviesa el cantante, dijo:"Como bien saben, mi familia, mi equipo y principalmente yo tuvimos que vivir un momento muy triste y sumamente duro, doloroso. Estamos contando los minutos para que toda la verdad salga a la luz y tenemos plena confianza en la Justicia y en sus tiempos para que la verdad prevalezca. Y cuando sea así, sabremos que en la unión está la fuerza, pero en la unión que busca la verdad y la Justicia verdadera. Por esta noche les voy a estar eternamente agradecido. Quedará en mi memoria por siempre. Gracias por su amor, por su presencia, por su entrega y su confianza. En mi corazón sé que esta noche en Crespo, Entre Ríos, voy a dar el concierto más importante en mis 20 años de carrera. Gracias por confiar y creer en mí y en mi música".

Ayer a la mañana en el ciclo de El Trece que conduce Angel De Brito, el abogado de las mujeres que denunciaron a Axel por abuso sexual en Río Negro, señaló: "Te doy la primicia: no creo que falte una semana o diez días para que haya otra denuncia también contra Axel".

El letrado explicó que "lo único que puedo adelantar, es que la denunciante es mayor de edad. El episodio no está prescripto. Hasta ahí puedo avanzar". Y remató: "Hace un mes, cuando empezó esto, se alzaban las voces de siempre que dudaban de esto. En ese momento yo dije que podían llegar a ver otras denuncias. A las víctimas no hay que presionarlas nunca. Hay que tener paciencia. Si no quieren hablar nunca, no hablan nunca. No sé si será en dos días más o quince días más, pero ya hay otra denuncia".