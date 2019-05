Al final Iliana Calabró y la viuda de Emilio Disi firmaron las paces

Así las cosas parece ser que Iliana decidió bajar un cambio y sentarse a negociar. ‘El abogado de Elvira acaba de redactar el acuerdo de diez páginas, extrajudicial, que se va a firmar en las próximas horas, y que se extiende a familiares y amigos de las dos partes. Ninguna va a tener que retractarse, simplemente no hablar más del tema’, informó Monti.

‘Ya está solucionado el tema y no voy a hablar más. Estoy conforme con la solución. Se terminó’, expresó Elvira. Iliana por su parte reconoció la labor de Rottemberg y le agradeció: “Carlos dice que es lo que hubiera hecho cualquiera de los dos si me hubiese encontrado en esta situación. No puedo hablar demasiado del tema, pero la charla fue tocarme fibras que tienen que ver con una historia que tengo con él desde que era chiquita y Carlitos me llevaba a Mar del Plata. Es una historia que me hizo ver que a mi papá no le gustaría verme en esta situación. No me importa cómo quede o cómo deje de quedar. Me parece bien el acuerdo y no voy a hablar más del tema’, sentenció en Los Ángeles de la Mañana, también conforme con el acuerdo.

A partir de esta firma del acuerdo antes de pasar por la mediación, lo que se planteó es que supuestamente quien sale perdiendo en este acuerdo es la propia Iliana. Es que en su momento ella dijo que iría hasta las últimas consecuencias, que no pensaba dar un paso atrás hasta poder limpiar si buen nombre y ahora decidió parar la pelota y aceptar el acuerdo que le ofrecieron. ‘No me importa cómo quede o cómo deje de quedar. Me parece bien el acuerdo y no voy a hablar más del tema’, dijo Iliana terminante. Lo que ayer se especulaba es que la aparición de algún material o de algún testigo aportado por Elvira no iba a dejar para nada bien parada a Iliana por lo que decidió a último momento terminar con las idas y vueltas y ratificar el acuerdo.

La historia parece comenzar a cerrarse, lo que nunca se va a saber es si Elvira en algún momento mostrará esas pruebas que decía tener, como tampoco se sabrá si Iliana terminó cediendo por el temor a una exposición pública que la ponga en un lugar más incómodo del que estaba hasta ahora.