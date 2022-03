Alain Delon pidió la eutanasia y ya comenzó a despedirse

Aún no se determinó cuando, pero el procedimiento se llevará a cabo mediante la administración de una dosis letal de 15 gramos, mezclada "con alguna bebida, posiblemente jugo o agua". Por su parte, la organización suiza Dignitas, que ayuda a pacientes que piden la muerte asistida, explicó cómo funciona la droga y cuáles son los derechos del paciente.

sin_txtulo-1_13.jpg_1956802537.webp Alain Delon se despide tras pedir la eutanasia

El pentobarbital sódico es "un "potente sedante" que actúa sobre el sistema nervioso y provoca la muerte en pocos minutos y la ingesta del mismo "debe poder ser realizada como el último acto del paciente. Es decir, tragar o administrar por sonda gástrica por sí mismo. Si esto no es posible, Dignitas lamentablemente no puede ayudar", explicaron desde la asociación sin fines de lucro.

"A los 2 o 5 minutos de aplicada, la droga comienza a hacer efecto e induce a un coma profundo, que en menos de una hora produce la muerte. Este proceso es absolutamente libre de riesgos e indoloro", destacaron.

En una entrevista, luego de sufrir dos derrames cerebrales en 2019, Alain Delon reconoció: “Estoy a favor de la muerte digna. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es legal, y también porque creo que es lo más lógico y natural". Y comentó en otra entrevista: “La eutanasia es lo más lógico y natural. A partir de cierta edad y momento, tenemos derecho a partir silenciosamente de este mundo sin el apoyo de un hospital o dispositivos de soporte vital”.

A pesar de que aún no hay fecha del procedimiento, el actor comenzó a despedirse. La primera despedida fue cuando recibió el premio a su trayectoria en el Festival de Cannes donde anticipó: “Pienso este reconocimiento como el final de mi carrera y también de mi vida”.

“Quiero agradecer a todos los que me han seguido a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el campo laboral, sino en la vida cotidiana entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon", escribió en las últimas horas a través de Instagram.