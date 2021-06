“El participante que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Alex Caniggia”, anunció Damián Betular, ante una gala que no fue la mejor para los demás concursantes ya que ninguno cumplió de buena manera con la consigna.

“Para aclarar, Alex no se presentó, no hay ninguna causa que justifique que él no esté acá y lo más lógico es que si alguien no se presenta se lo elimine del certamen, más en estas instancias donde debe haber responsabilidad y muchísimas otras cosas”, expresó Germán Martitegui.

Por su parte, Donato añadió: “Es difícil hablar de una persona que no está. Más allá de todo, tuvo un camino interesante, brindó una atmósfera particular en este certamen.Me hubiese encantado compartir estas palabras y más. Tengo un saborcito amargo, más allá de las razones que puede haber tenido, de no tenerlo acá para festejarlo por todo lo que hizo hasta hoy”.

Por último Damián agregó, ya dirigiéndose a los participantes: “Alex deja la competencia por decisión nuestra, por no presentarse un domingo de eliminación. Respiren y utilicen esto porque los cinco platos estaban para irse, recapaciten”.

Qué pasó en el programa

El programa conducido por Santiago Del Moro comenzó con la presentación de todos los participantes que debían estar en la gala de eliminación, sin Georgina Barbarrosa, que por ser quien consiguió más estrellas subió directo al balcón.

Cuando fueron presentados los famosos faltaba Alex Caniggia, pero el resto de sus compañeros, Candela Vetrano, Gastón Dalmau, María O'Donnell, Claudia Fontán y Sol Pérez, debieron cocinar igual para salvarse. La consigna de la noche consistía en preparar una versión mejorada del clásico plato mollejas al verdeo con papas noisette.

Al finalizar el tiempo, los chefs comenzaron con las devoluciones, que fueron todas muy críticas. “Yo titularía esta noche ´Cinco mollejas y un funeral´”, bromeó Martitegui. Aunque a todos les fue mal, el jurado decidió castigar a Alex Caniggia con su salida del programa.

Por esta razón los semifinalistas de Masterchef Celebrity Argentina 2021 son Claudia Fontán, Candela Vetrano, Georgina Barbarrosa, Sol Pérez y María O'Donnell.

El por qué faltó

La noticia de que Alex Caniggia dejaría el certamen ya se había dado a conocer, aunque no se sabía los detalles. Su manager lo explicó en una charla con Intrusos: “Alex realmente está cansado. Él vive cerquita de La Plata, tiene una hora y media, a veces dos hasta Martínez porque tiene que atravesar todo Capital Federal en horario pico. Además tiene siete u ocho horas de grabación por día y otra hora y media, dos, para volver a su casa. Si sacás la cuenta, son 12 horas por día”.

"Él se lleva en general bien con el jurado, pero con Donato yo creo que se hicieron amigos. Con todos tuvo buena onda, pero el último tiempo el me dice 'Hitman (Germán Martitegui) me da con un caño siempre, no sé qué le pasa'", explicó.

La final de Masterchef Celebrity 2021 se celebrará el lunes 21 de junio, feriado en Argentina. Tras la próxima gala de eliminación, los cinco finalistas decidirán al ganador del certamen durante esa semana, con una emisión especial durante el lunes, en lugar del domingo 20.