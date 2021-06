Alex Caniggia: "Me hinché las pelotas de cocinar y renuncié"

Es así que una vez que Damián Betular -uno de los exigentes jurados- anunciara que el eliminado era Alex por haber faltado sin aviso, el joven lanzó indignado: "¿¡eh!? íSi yo renuncié! íQué voy a abandonar, cara verg!" y remarcó que el jurado debía haber eliminado a "un barat, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube".

"Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. íMirá si me van a eliminar!", repitió furioso en reiteradas ocasiones y precisó que "Alex renunció, que es diferente a no presentarse. Renuncié, que quede claro. Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar. Me hinche la pi y renuncié".

Molesto por lo que se veía en el programa, Caniggia volvió a arremeter contra el jurado. "Al más piju no lo elimina nadie, gente. Quedense tranquilos que yo renuncié. El jurado es un cagón, tendrían que haber eliminado a uno de ellos", indicó y consideró que con su renuncia le dejó "la vía libre para que un barat gane. Les cerré el cu a todos los que decían que cocinaba mal".

No obstante, y a pesar de las críticas, expresó su deseo de que sus compañeros del certamen puedan seguir avanzando en la competencia. "Les deseo lo mejor a los que quedaron porque son los que mejor cocinaron, obvio. Es un concurso de cocina. A mis excompañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine", afirmó.

Al igual que su hijo, Mariana Nannis apuntó con dureza contra el ciclo de Telefe y manifestó su completo apoyo a Alex. Es que posteó en sus historias de Instagram una serie de fotografías del mediático en el reality y lanzó: "Alex no perdió a MasterChef, MasterChef perdió a Alex".

Más allá del escándalo con el certamen de cocina, el mediático volvió a coquetear con la posibilidad de sumarse a las filas de La Academia, el show en donde está su hermana Charlotte.

"Gente, ¿me ven en lo de Tinelli o no? ¿Me ven en lo de Marcelen? ¿Qué dicen? ¿Activo? ¿No me ven tirando los pasos prohibidos del Chela? ", cerró más polémico que nunca.