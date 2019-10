Según el humorista, la convocatoria popular servirá para combatir a un "establishment" que se la pasa "pegándole continuamente al Gobierno". Y explicó por qué considera fundamental luchar para evitar una victoria en las urnas del Frente de Todos: "Me alarma de que queramos volver socios de Venezuela, Cuba, y Rusia".

En este sentido, el ex Cha Cha Cha dejó entrever ciertas irregularidades en la victoria de la dupla conformada por Alberto Fernández-Cristina Fernández en las PASO y pidió que se refuerce el control en las instalaciones donde se emiten los votos.

"La próxima elección tiene que ser totalmente fiscalizada. SmartMatic realmente no me gusta. Es inconcebible por el miedo que tiene la gente ante las patotas en las escuelas. Me habló gente que me dice tuve un infarto y vienen dos gordos a cagarnos a trompadas", señaló.

De cara a las elecciones de octubre, Casero un juicio de valor sobre la trayectoria del ex Jefe de Gabinete. "Fernández puede ser muy macanudo en un asado, pero es de tercera línea en la política. No es un genio. Habla como si sus ideas fueran propias", cuestionó.

En ese sentido, se mostró sorprendido por el modo en que podría volver a tener poder la ex mandataria e ironizó sobre cómo se harán las cosas en una nueva gestión peronista: "Te silencio a vos, cambio a la Constitución, uso a la policia. Llama Milani para que vaya preso tal, interviene un juez si es necesario".

Asimismo, el humorista dejó una reflexión muy particular sobre la coyuntura "Hay un desprecio hacia lo republicano. (...) Tenemos que entender que si no reforzamos la república, nos vamos a la mierda".

ADEMÁS:

Federico Bal tentó a Juana Viale para hacer teatro

Jorge Lanata, otra vez internado