Alfredo Casero, sobre las falsas versiones de su salud: "Coma inducido con palo en el cu..."

"No podía dejar el show, no podía parar. Si estoy a la cabeza de algo lo tengo que hacer. Después de haber pasado tanto tiempo mal, no pudiendo laburar, aparece hacer Cha, cha, cha de nuevo y es lo más lindo que me pasa", le dijo a Puro Show.

Sobre el proceso de recuperación, Casero explicó al ciclo de El Trece: "Tengo que volver a los escenarios. Esta fue una cirugía que estuvo programada, en la cual hay que trabajar mucho en la recuperación. Lo digo para todos los que me mataron, les agradezco mucho y les mando un beso".

"¿Ustedes sufrieron las noticias falsas?", le consultó el periodista a Nazareno Casero, que estaba acompañando a su papá durante la entrevista.

"Uno está acostumbrado a este tipo de cosas, y cuando no se sale a dar declaraciones empiezan las especulaciones", dijo el actor.

“Es increíble hasta donde llegan. 'Coma inducido con palo en el c...', déjense de joder", lanzó Alfredo con su filosa ironía.

Alfredo Casero recibió el alta médica, regresó a su trabajo y habló en #PuroShow: "No puedo dejar el show".

Alfredo Casero recibió el alta luego de estar internado desde el 17 de marzo en la Clínica San Camilo. Fue operado debido a un problema de cadera que venía sufriendo desde hace siete meses.

Luego de recibir el alta, desde LAM (América TV) fueron a buscar al actor y expresó cómo se siente: "Tratando en lo posible de poder empezar a hacer una rehabilitación de la cadera porque no me morí". Y agregó: "Era algo que estaba programado. Lo que pasa que como nunca digo nada, y vinimos a las 6 AM, quedó como que venía de urgencia".

"El alta se pospuso porque si tenés 36.9 de temperatura ya no te dejan hasta que no tenés lo que ellos quieren. La verdad estuve muy bien atendido. Ahora tengo un parche de morfina pero ya está todo muy bien, es algo que es muy leve. Lo único que tengo que hacer es recuperarme y volver", señaló.

Además, habló sobre el futuro de la versión teatral de Cha-Cha-Cha: "Yo recibo el cariño de toda la gente siempre. Es inamovible. No pudimos terminarlo en marzo porque no podía más. Mis productores me dijeron 'cortémoslo' y yo dije que ni en pedo, que me operaba y en abril hago las que quedan".

"Era una cirugía que estaba programada"



"Estoy bárbaro, tengo que recuperarme y volver"

"Estoy bárbaro, tengo que recuperarme y volver"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/M61JvR6d2Q — América TV (@AmericaTV) March 22, 2025

"Quedó mucha gente que iba a venir y son nueve shows, nosotros trabajamos de esto y me encanta que la gente venga. Es una celebración, es algo que no podemos dejar de hacer. Yo me cago de risa", agregó. Y adelantó: "Volvemos ahora en abril, el 12 o el 15 de abril".

"Cuando vos empezás a hacer algo de humor y cuando está yendo bien, no podés dejar. Iba con muletas, estaba muy angustiado porque te angustia mucho todo lo que es operarte, pero la verdad que bárbaro", continuó.

"Muchas gracias a De Brito y a la gente. Quédense tranquilos que todavía sigo rompiendo las bolas y haciéndolos reír. Quiero volver al teatro ya", cerró.