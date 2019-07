Amalia Granata "bancó" a Maxi López en su disputa con Wanda Nara

La ex pareja se separó en 2013, y desde entonces Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7) viven en un constante tirón entre ambos, aunque Wanda tiene la tenencia y suele provocar al rubio a través de las redes sociales, mostrándolos junto a su actual marido, Mauro Icardi, mientras le reclama que le pase la mensualidad.

De hecho, Rosenfeld aseguró que el delantero, que hace un mes no tiene club, debe unas diez cuotas alimentarias, lo que ocasionó que se lo embargue en la Argentina por la suma de 5 millones de pesos.

Esta situación, despertó en la flamante diputada provincia Amalia Granata las ganas de contar su historia y despertar la conciencia de López y Nara. “Lo digo porque tengo una situación parecida. Hacen mucho hincapié en la plata, en la niñera, en todas pavadas y se olvidan del vínculo que tienen que tener esos chicos con el padre", dijo Granata en el ciclo Ifama Recargado, en referencia a la situación que vivió por años con Cristian Ogro Fabiani, el padre de su hija Uma.

“Eso es fundamental, más allá de la plata, la niñera y todos los peros que ella ponga, porque para mí Wanda tiene un enganche con Maxi que no lo puede superar, porque si no, no le importaría tanto. Tiene que fomentar el vínculo con el padre, que es lo más importante y sano porque sus hijos se lo van a reclamar; no importa la plata”, agregó la referente del movimiento por “las dos vidas”.

“Si Maxi no ve a los hijos, Wanda lo tiene que llamar por teléfono, preguntarle dónde está y llevarle a los chicos. Si verdaderamente ama a sus hijos, lo tiene que hacer por ellos”, aconsejó la rosarina.