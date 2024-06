Amalia Granata contó cuánta plata le pasa Cristian Fabbiani por la hija que tienen en común

“Pago todo yo. Todo”, señaló Granata, quien expresó que intentó no pelear con Fabbiani porque priorizó su salud mental y la de su hija. “No quería que ella viera la guerra que hay entre los padres por la plata”, destacó.

“Lo que él me pasa ahora es mínimo, para que quede asentado en la Justicia que él lo pasa. No sé cuánto gana ahora, la verdad no tengo idea”, dijo ella por el presente laboral del Ogro como DT de Deportivo Riestra.

Profundizando en el tema, la también periodista indicó que ella es quien paga “merienda, la comida, la casa, la obra social, que tiene una bastante buena, los viajes de intercambio de la escuela...”, y señaló: “Pero la salud mental de mi hija vale más que la cuota alimentaria”.

En el programa, la diputada también se refirió a la deuda económica en dólares que aún tiene el exfutbolista de River. “Es mucha plata la que se debe. Tuvimos mediaciones. Él tiene una deuda de un convenio que se firmó en Rosario, sigue activa y es imposible de cobrar”, finalizó.