Baltar, de 78 años, conduce todos los jueves El Nuevo Rumbo, que sale al aire entre las 21 y las 23 por la FM 92.7, la emisora pública de Tango de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, y antes de iniciar una charla con Olga Delgrossi (“La dama del tango”), Amelita comenzó a tener complicaciones en el habla, aunque ella prefirió culpar a la edad o “los nervios”, sin darse cuenta de que estaba sufriendo los síntomas de un accidente cerebro vascular.

Sin embargo, mientras concretaba la entrevista, la artista no lograba controlar sus dificultades para hablar y, a pesar de que Delgrossi intentaba facilitarle la situación, se notaba que algo ocurría.

La entrevista finalizó y la emisora dio paso a una tanda musical presentada por la locutora Valeria Liboreiro mientras una ambulancia del SAME se hacía presente en el lugar para atender a la artista, que fue traslada al Sanatorio Finochietto, donde se le realizaron varios estudios durante la madrugada.

Este viernes por la mañana, la estrella se puso en contacto con el matutino que tuvo la primicia y aclaró que su problema no se trató de un ACV sino de una accidente isquémico transitorio. “Ya estoy bien. Me hicieron unos estudios pero me faltan otros”, dijo.

“Me vino a buscar mi hijo (a la radio) y me trajo al Finochietto”, contó mientras sigue esperando los resultados definitivos de los estudios y las recomendaciones médicas.