Este año debutó en las tablas con una fórmula probada, Brujas, y gracias a la labor judicial de su abogado-amigovio, Juan Pablo Fioribello, que la oxigenó de la maraña judicial la actriz quiere volver a lo grande y esto es con una miniserie de 10 capítulos de la mano de su letrado, pero como galán del culebrón y adelantó que la tira "tendrá escenas de romance y violencia".

La buena nueva, por ahora en las intenciones, la arrojó el fin de semana pasado en el programa Implacables(Canal 9, con Susana Rocassalvo) y por las dudas la diva de los culebrones anda haciendo publicidad. La actriz apareció en la nota con una remera con la inscripción: "0800 Dr. Fioribello".

Gracias al abogado que la acompaña a todos lados, la actriz recuperó el humor y explicó porqué se mandó a hacer especialmente la remera en cuestión: "Muchas veces me hacen preguntas que yo no puedo o no debo contestar y entonces me puse esta camiseta, y además tengo la camiseta puesta del Doctor Fioribello’.

Experta en el manejo de los medios, la diva sigue sin confirmar si está enamorada o si es sólo una puesta en escena. En la nota la acompañó el fornido abogado quien dio a entender que el proyecto avanza de manera seria: "La señora Del Boca me convenció y estar al lado de actores de primerísimo nivel internacional y que yo pueda ocupar un lugar ahí es importantísimo’.

El abogado sigue los pasos de la diva la hora de confirmar romance: "Tenemos una relación excelente, compartimos muchas cosas", y agrego que "esto de la actuación es nuevo, pero que no pienso meterme de lleno en eso sino que le parece muy interesante la propuesta. Creo que vamos a andar muy bien y la miniserie va a ser un golazo’.

Fioribello adelantó que en la ficción "participarán muchos actores españoles y argentinos y se llamará: "Rendirme Jamás"; tendrá escenas de violencia, y romance en donde los personajes ante una situación extrema necesitan de la ayuda del Dr. Fioribello, quien interpretaría a un abogado, si mi physique du rol da perfecto’, agregó. Por si fuera poco, Del Boca remató la nota con "el hombre que desde hace un año me cambio la vida".

Desde que Fiorebello asumió la defensa de la actriz por la causa "estafa al estado" y que pudo revertir la acusación y se encamina a probar su inocencia.