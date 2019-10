Esta tercera entrega en solitario del héroe neoyorquino llegará a las salas en 2022. Y aunque todavía no hay certezas acerca de su temática, la productora Amy Pascal ha soltado un dato revelador en los extras de Spider-Man: Lejos de Casa (Spider-Man: Far from Home, 2019).

“Estos villanos que ahora tenemos en nuestro universo son personajes que están en los Sinister Six. Puede suceder algo con eso”, reveló la ejecutiva.

Desde hace años que este proyecto forma parte de la agenda de Sony y no sería extraño que uno de los puntos a la hora de reestablecer un trato con la Casa del Ratón haya sido su materialización en la gran pantalla.

En 2016, el guionista Drew Goddard, responsable de Misión Rescate (The Martian, 2015) y showrunner de Daredevil (2015-2019), entregó un libreto definitivo que la compañía había destacado como un gran trabajo –y hasta llegaron a anunciarlo cuando Andrew Garfield protagonizaba el “Universo Spidey”-. Y parece que por fin podría suceder.

¿Quiénes son los seis siniestros?

A lo largo de los cómics del trepamuros, este grupo de antagonistas ha sido conformado por distintos villanos. Su formación más conocida es: Doctor Octopus, Electro, Vulture, Sandman, Mysterio y Kraven el cazador. Pero es difícil imaginar que se componga de esa manera en una futura adaptación porque muchos de ellos aún no han aparecido en el MCU.

Si tenemos en cuenta aquellos enemigos a los que se enfrentó la versión de Peter Parker interpretada por Tom Holland, los siniestros podrían estar conformados por personajes como Shocker, Vulture, Tinkerer y Scorpio. Y lo más seguro es que también sea la oportunidad perfecta para el Green Goblin desembarque en la saga.

ADEMÁS:

Trailer de Cazador, la película basada en el cómic argentino

En fotos: el elenco de Breaking Bad se reunió en la premier de la película "El Camino"