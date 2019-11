Por su parte, Andrea -en Nosotros a la Mañana (El Trece)- envió un mensaje al panelista Tomás Dente sobre la tremenda carta de su cuñado (Quique está casado con su hermana Anabella): "Estoy con mi consciencia en paz y sé que todas las mentiras que quisieron instalar van a salir a la luz. Todo se va a aclarar muy pronto".

En cuanto a Biasotti lo apodó "progenitor masculino" y recalcó la decisión de la justicia de cuando Anna tenía 9 años que le prohibió ver a su hija: "Yo me acuerdo como se agarraba de los marcos de las puertas con sus manos para no ir con el padre" y en seguida vino el dardo contra Granata: "‘Simplemente me pareció que reiterase situaciones a través de determinadas gente y llamar mentirosa a una chica de cuatro años, que sufrió lo que sufrió me sorprende mucho"’.

Torres tituló la carta: "Los Perros ladran, Anna. Ella esperó 18 años para decir algo de lo mucho que queria decir. Mucha gente se sorprendió al comprobar lo inteligente que es y sensible. Pero algunos personajes de la TV argentina de chimentos pusieron en funcionamiento la maquinaria de cortar carne. La verdad fue un torneo a ver quién dice la estupidez más grande y disparatada".

El guionista se escudó en la decisión de la justicia de prohibir el encuentro con el padre: "El resultado fue terminante, se acabaron las visitas". Y sin nombrar apuntó a Amalia Granata, que sorpresivamente maneja un silencio poco habitual en ella, la sindicó como una posible novia que invitaba a Anna a la cama con Biasotti para ver películas pornográficas, según se desprende de las declaraciones judiciales de cuando Anna tenía 4 años: "El mundo está luchando por el empoderamiento de la mujer y en Argentina algunos perversos pretenden hacer pelota a una mujer de 18 años que decidió volar sola, sin necesidad de permisos paternos ni judiciales. ¿eso no es violencia de género?", terminó la lapidaria carta que publicó en Facebook. Y remató en el ciclo Confrontados (Canal 9) que la justicia "tiene todas las pruebas y dibujos sobre las visitas de ella a su padre. ¿Porqué comparten la patria potestad, cuando la justicia le prohibió la visitas de padre e hija?".