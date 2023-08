Silvina Escudero habló sobre el día en que Luis Miguel intentó seducirla

"Fuimos a comer una vez y yo le canté su tema 'Y qué hiciste del amor que me juraste y que has hecho de los besos que te di'... y él lo siguió cantando y yo le corregí porque se equivocó", comenzó diciendo en conversación con el programa Nosotros a la mañana (El Trece).

"Seguimos comiendo, estaba Marley. Tomó vino, estábamos en una bodega que habían reservado. Le enseñamos a bailar tango, después tocó el piano. No me dejaron sacarme fotos con él los guardaespaldas. Me revisaron el teléfono", añadió.

Al ser consultada si el artista había intentado algo más con ella, Silvina respondió: "Yo creo que sí. Él es muy seductor, caballero, amoroso. Yo creo que el quería, si no ¿para qué armó ese plomo?", se preguntó, aunque estuvo lejos de arrepentirse de su accionar.

“Lo amo desde chiquita, es mi ídolo y para mí fue lo más ir a comer con él. Obviamente él tenía otras intenciones, yo ya estaba chocha con comer con él, con que me haya cantado el tema”, rememoró. Y ante las observaciones del panel, que insistía en las segundas intenciones del artista, concluyó: "Yo fui un fiasco para él".

El artista mexicano logró un sold out en las 10 funciones que se llevarán a cabo el 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires. El “Luis Miguel tour” es un furor absoluto en Argentina y logró vender más de 110.000 mil entradas para las 10 funciones completamente agotadas.