Comenzó el romance: Luis Miguel brilló en su primer show en Buenos Aires

El recital comenzó con un resumen de su carrera en una pantalla gigante, en la que se vio al niño que soñaba ser cantante, pasando por su consagrada juventud y al adulto de hoy.

Luego, el cantante de 53 años irrumpió en el escenario porteño con un impecable traje negro y luciendo un nuevo look, mucho más delgado de su última visita al país.

A partir de allí, Luis Miguel comenzó a compartir con sus fans éxitos como "Será que no me amas”, "Suave", "Culpable o no", "Dormir contigo”" y "Usted", entre otros.

También tuvieron su espacio los boleros "Por debajo de la mesa", "No se tú", "Como yo te amé" y "Somos novios", creando un clima de romanticismo y carisma especial en el recinto.

"El Sol de México" volverá a presentarse esta noche en el Movistar Arena de Villa Crespo y su estadía por Buenos Aires también comprende shows los días 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto.

Luis Miguel, Tour 2023.webp El Tour 2023 de Luis Miguel.

Las exigencias de Luis Miguel para sus shows en la Argentina

Es de público conocimiento que Luis Miguel es fanático de las rosas blancas, por lo que uno de sus principales pedidos desde siempre son esas flores. Unas 20 rosas de tallo largo y sin espinas, pidió el intérprete de "Hasta que me olvides".

Otras cosa que necesita "Micky" es tener a su disposición el agua que consume habitualmente. La misma no se consigue en Argentina, por lo que tuvo que traerla él, la marca que bebe el artista es Fiji.

Dentro del camarín solicitó tres velas gigantes con aroma a jazmín en adornos de vidrio.

También, Luismi solicitó tener 120 toallas blancas para su uso personal, ya que algunas se las lleva al escenario y las otras las deja en el camarín.

Por último, pero no menos importante, el vocalista solicitó basureros sustentables para separar los desechos orgánicos de los inorgánicos.

Luis Miguel se hospeda en el Hotel Faena, de Puerto Madero, junto a su novia, mientras que el resto del equipo que viajó con él se encuentra en el Hotel Madero, muy cerca del cantante.

El artista logró un sold out en las 10 funciones en Buenos Aires, logrando vender más de 110.000 mil entradas.

Argentina es el primer país en recibir a "El Sol de México", desde su última gira "México por Siempre" realizada entre 2018 y 2019, donde también visitó Estados Unidos, España, México y el resto de América Latina, la cual fue premiada por la revista Billboard como "Gira del Año".