Andrea Taboada y Estefi Berardi no siguen en LAM: el descargo de las panelistas

La desvinculación de Taboada y Berardi era un tema que se venía hablando desde hace un tiempo por los pasillos de LAM y que terminó saliendo a la luz en las últimas horas, más allá de que De Brito tenía intenciones de reservarlo hasta fin de mes, cuando pensaba despedirlas en público.

"Era un secreto que íbamos a contar en LAM pero como (paradójicamente) se filtró; Lo confirmo. En junio, se despiden Estefanía Berardi y Andrea Taboada. Les deseo lo mejor en sus nuevos proyectos", escribió el conductor seguido de un emoji de corazón.

Al respecto de sus salidas, las angelitas se descargaron en redes sociales. Por un lado, Berardi publicó: "Ya se sabe, tal cual como contó Ángel, que a fin de mes me despido de LAM. La verdad es que una decisión que venimos charlando hace un tiempo con Ángel. Nadie me despidió, siempre me trataron súper bien en la productora Mandarina y siempre me sentí súper cómoda”.

"Venía sintiendo que era momento de otra cosa. Se vienen otros desafíos que no quiero detallar mucho porque prefiero contarlos en LAM para que estén atentos ahí. El lunes les contaré mucho mejor en detalle”, contó la influencer.

Y cerró: “La realidad es que esta oportunidad que me dio Ángel me cambio la vida en todos los sentidos. Creo que no tuve tantas propuestas como estos años gracias a que él me puso en ese lugar y aprendí tanto laburando al lado de él que creo que me voy siendo una mejor persona”.

Por su parte, Andrea Taboada, quien acompañó a De Brito desde el inicio del programa, en 2016, cuando éste era Los Ángeles de la Mañana en la pantalla de El Trece, manifestó: "No estaré más en LAM. Obviamente agradezco a todos mis compañeros. A Ángel de Brito, a Mandarina -la productora encargada de LAM-. Los voy a extrañar siempre".