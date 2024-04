Andy Chango apuntó contra Milei en los Premios Platino: "Están asesinando la cultura"

“Cómo explicar en un solo minuto que se está muriendo el mundo. El cambio climático, que se está muriendo la cultura porque en Argentina la están asesinando”, dijo Andy, quien interpretó a Charly García en la ficción, luego de recibir el galardón de manos de Luisana Lopilato y de Enzo Vogrincic, el actor de La sociedad de la nieve. “Cómo explicar el dolor, la impotencia y a la vez, el agradecimiento”, agregó.

Luego, preguntó: “¿Cómo explicar el dolor, la impotencia, pero a la vez el agradecimiento?”. De esa manera, hizo mención a Oscar Mulet, el maquillador de la serie 'El amor después del amor'. “Sin ese bigote, no existía”, comentó y mencionó tanto a Fito Páez como a Charly García.

andy chango.mp4

“Por la vida de este planeta que se está extinguiendo, y esta Argentina que se está yendo mucho más rápido que el planeta. La están asesinando muy fuerte, la cultura que tanto amamos ya no va a existir mas”, concluyó.

Antes de alzarse con el premio que se entrega en México, el músico se refirió al vuelco que está dando en su carrera. “Esta es la tercera nominación que tengo. Me gané un Premio Cóndor de Plata en Argentina. Me planteé ser actor, pero tardé estos dos años. Ahora con esta última nominación me fui a buscar un representante. Dije ‘ok, vamos para adelante’. La vida es sorprendente".

También, reveló cuál fue la reacción que tuvo del propio músico acerca de que lo interpretó. “Cuando salió la serie me llegó por Instagram un correo de su chica, de Mecha, diciendo que la habían visto y que estaba muy copado con la interpretación. Yo casi no uso las redes y estuve todo el año diciendo ‘¿qué debe pensar Charly de esto?’. Un año después lo llamé a Fito y me dijo ‘claro, Charly fue lo primero que me dijo’. Después Mecha me comentó ‘te escribimos hace un año’ y ahí vi lo que querría haber visto antes. Estuve un año sin saber que estaba todo bien con Charly, que era lo único que nos importaba a mí y a Fito. Más que la serie y más si le iba bien. Había que dejarlo bien por la admiración que Fito le tiene y por la que todos le tenemos”, expresó.

Cecilia Roth denunció el desmantelamiento de la cultura en Argentina

La actriz argentina Cecilia Roth denunció el desmantelamiento que sufre la industria cultural argentina, debido a las políticas económicas de Milei. También, advirtió sobre el discurso del mandatario que busca tachar a los artistas como "parásitos del Estado".

Roth lamentó que en Argentina se esté haciendo "muy difícil" producir cine y cultura. Su declaración tuvo lugar este viernes en una conferencia de prensa previa a su distinción con el Premio Platino de Honor, que recibió el sábado en la XI edición de este galardón que reconoce a la industria audiovisual iberoamericana.

"Están desmantelando todo lo relacionado a la cultura en general y al cine en particular, quiero que esto se sepa en Latinoamérica y en España. De alguna manera es un pedido de ayuda también", afirmó la intérprete de 67 años, e hizo un llamado de atención a la comunidad artística y al público "porque quizás en 2025 no haya ninguna producción argentina en este tipo de premiaciones, debido al recorte presupuestal". En este sentido, destacó la necesidad de proteger y promover este importante aspecto de la identidad nacional.

Durante la conferencia, la actriz subrayó que el cine y la industria cultural "dan réditos al país" y no viven solo del apoyo estatal, como señala Milei al referirse a varios artistas como "parásitos del Estado". "Hay que modificar esa idea cruel e injusta", señaló Roth.