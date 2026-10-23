PH, Podemos Hablar se estrenó en Telefe el 15 de julio de 2017, producido por Kuarzo Entertainment y conducido por Andy Kusnetzoff. El programa reúne a figuras de la política, el espectáculo y el deporte, con opiniones distintas, para que dialoguen y su sello distintivo es el "punto de encuentro": ante cada consigna, los invitados que se sienten identificados pasan al frente y cuentan su historia.