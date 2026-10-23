Andy recibe este sábado a cinco invitados de mundos distintos: la tele, el streaming, el arte y el humor. Telefe va por otra noche al frente del rating.
Este sábado Andy Kusnetzoff tendrá como invitados en una nueva edición de "PH, Podemos Hablar", a las 21.30 por Telefé, a Karina Mazzocco, participante en MasterChef Celebrity; y la modelo, conductora y abogada Sol Pérez que está enfocada en la crianza de Marco -su hijo de un año y medio.
Junto a ellas estará la empresaria Elina Costantini: que actualmente dirige "Viva Frida", la muestra sobre Frida Kahlo que se exhibe en el Malba hasta marzo de 2027 y que llega en medio de la pelea pública entre su marido, Eduardo Costantini, y la exesposa de él, Teresa.
También estará presentes el streamer de 24 años Mernuel, que transmite en Kick, donde tiene más de 945 mil seguidores y el humorista Coco Sily, que durante años dictó "La Cátedra del Macho", el espectáculo que reflexionaba con ironía sobre el comportamiento masculino.
PH, Podemos Hablar se estrenó en Telefe el 15 de julio de 2017, producido por Kuarzo Entertainment y conducido por Andy Kusnetzoff. El programa reúne a figuras de la política, el espectáculo y el deporte, con opiniones distintas, para que dialoguen y su sello distintivo es el "punto de encuentro": ante cada consigna, los invitados que se sienten identificados pasan al frente y cuentan su historia.
Tuvo temporadas casi todos los años y, en 2021, Verónica Lozano lo condujo en reemplazo de Andy por el nacimiento de su hijo. En 2023 superó los 10 puntos de rating, fue en el estreno de la séptima temporada, el 16 de septiembre de ese año, cuando marcó 11,1.
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