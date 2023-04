Ángel de Brito habló del posible affaire entre la China Suárez y De Paul

En pleno WandaGate trascendió que la actriz había cruzado mensajes con el jugador. Ahora, las versiones de affaire volvieron a surgir.

"¿Es verdad lo de Rodrigo de Paul y La China?", le preguntó un seguidor de Instagram y el periodista fue contundente. "Cuando fue el Wandagate, ella filtró la existencia de esos chats. De Paul dice que no la conoce en persona y que nunca tuvo nada con la China", detalló.

En los últimos días se habló de una crisis entre el jugador y Tini Stoessel. En un show, la estrella del pop lanzó declaraciones, que alimentaron rumores de ruptura.

“Que fea es esa sensación cuando te rompen el corazón. Pero es más feo cuando te lo rompen y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, pero no podías salir de ahí”, expresó la ex Violetta, lo que hizo pensar que estaba hablando de su vínculo con Rodrigo de Paul.

“No están separados. el problema es que él vive en España y ella vive viajando por el mundo”, comenzó expresando la panelista en LAM (América TV). Luego, continuó: “Hace un mes que no están juntos, porque él está jugando y ella viajando. Como no han mandado o publicado fotos por Instagram y ya hablan de crisis. Una relación no se muestra por Instagram”.

Posteriormente, la panelista anunció qué pasará con la pareja de aquí en adelante, y anticipó los próximos pasos de Tini para estar más cerca de Rodrigo de Paul: “Mañana vayan al aeropuerto, ella está acá, va a Madrid y se queda treinta días". Y, para finalizar, añadió: "Esto es una opinión, creo que ella va a estar cada vez más instalada en España, ahora que tiene un mes libre elige con él, no Buenos Aires".