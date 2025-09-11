Gastón Soffritti sobre Cris Morena:"Es violenta":

El actor rememoró una anécdota poco grata junto a la productora infantil en su nuevo libro, sumándose a testimonios previos de otros artistas.
Gastón Soffritti no se guardó nada y dejó un fuerte testimonio sobre su experiencia de trabajo con Cris Morena cuando el actor tenía apenas 12 años.
En su reciente libro “Vos sí que no tenés problemas”, el actor recuerda a la productora como una figura autoritaria y agresiva, que imponía su autoridad mediante gritos y críticas a su elenco infantil.
“Estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado, que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violento. Antes de decir mi línea me grita: ‘¿Vos sos idiota? Tenías que entrar por el otro lado’”, relató Soffritti en uno de los pasajes más contundentes.
El actor también describió un sistema de disciplina riguroso: “Nos regía un sistema de cruces: la primera era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa. Los que se revelaban dejaban de ser parte del elenco por arte de magia”.
Este testimonio se suma a los de otros artistas que trabajaron con la productora. Eugenia “La China” Suárez recordó un cruce sarcástico con Morena, mientras que Peter Lanzani y Rocío Igarzabal compartieron experiencias de gritos e imposiciones extremas durante las grabaciones. Igarzabal, por ejemplo, narró un episodio con un avión que se trabó, donde se escuchaban los gritos de Cris desde el pasillo: “¡¿Qué pasó?! ¿Qué carajos pasó?”.
A través de estas confesiones, se dibuja un retrato de la productora que contrasta con la imagen pública que construyó: la de una creadora cercana a los jóvenes artistas. Sin embargo, para Soffritti y otros, aquel recuerdo quedó marcado por la tensión, el miedo y la violencia detrás de cámaras, dejando una huella imborrable de su infancia artística.
