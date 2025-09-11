Gastón Soffritti sobre Cris Morena:"Es violenta":

En su reciente libro “Vos sí que no tenés problemas”, el actor recuerda a la productora como una figura autoritaria y agresiva, que imponía su autoridad mediante gritos y críticas a su elenco infantil.

“Estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado, que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violento. Antes de decir mi línea me grita: ‘¿Vos sos idiota? Tenías que entrar por el otro lado’”, relató Soffritti en uno de los pasajes más contundentes.

El actor también describió un sistema de disciplina riguroso: “Nos regía un sistema de cruces: la primera era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa. Los que se revelaban dejaban de ser parte del elenco por arte de magia”.

Gastón Soffritti no es el único con malos recuerdos

Este testimonio se suma a los de otros artistas que trabajaron con la productora. Eugenia “La China” Suárez recordó un cruce sarcástico con Morena, mientras que Peter Lanzani y Rocío Igarzabal compartieron experiencias de gritos e imposiciones extremas durante las grabaciones. Igarzabal, por ejemplo, narró un episodio con un avión que se trabó, donde se escuchaban los gritos de Cris desde el pasillo: “¡¿Qué pasó?! ¿Qué carajos pasó?”.

A través de estas confesiones, se dibuja un retrato de la productora que contrasta con la imagen pública que construyó: la de una creadora cercana a los jóvenes artistas. Sin embargo, para Soffritti y otros, aquel recuerdo quedó marcado por la tensión, el miedo y la violencia detrás de cámaras, dejando una huella imborrable de su infancia artística.