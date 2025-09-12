¿Quién es el verdadero amante de Evangelina Anderson?"

image

El panelista de "LAM" -de América TV- Pepe Ochoa brindó más detalles al mostrar un video de la ex modelo “Hoy nos llegó un video con una historia de la señorita Evangelina Anderson en un shopping en México” relató el cronista, y agregó “Cuando nos llega el video yo empiezo a sospechar porque aparece en medio de los rumores de infidelidad donde la tienen vinculada a Evangelina con Paredes. Apareció un video con un jugador que no es Paredes”.

“Qué raro que Evangelina no la encuentra nadie nunca en ningún lado, siempre está escondida, y justo va a un shopping y se muestra jocosamente, amorosa, con esta persona” dudó de la veracidad del video.

“Lo que me cuentan es que Evangelina estuvo en ese shopping con este señor entre tres y cuatro horas, y que se paseaba por todos lados. En un momento se dieron de la mano y se fueron juntos en una Jeep colorada. También existieron caricias, mimos” detalló el panelista, sobre cómo fue el encuentro entre la modelo y el jugador y que podría llegar a ser extramatrimonial.

El panelista de "LAM" se comunicó con el Juanjo Purata para consuntarle sobre su relación con la ex de Demichelis y aseguró que “en un momento existió un run run entre este futbolista y ella”.