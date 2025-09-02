Chau misterio: La China Suárez y Mauro Icardi muestran su lujosa mansión en Estambul

El futbolista compartió en Instagram fotos del exterior, destacando una piscina iluminada y un entorno rodeado de árboles, acompañado del mensaje “Home Sweet Home”.

La propiedad se encuentra en Beikta, una de las zonas más selectas de la ciudad, con vistas al estrecho del Bósforo. La actriz, por su parte, mostró detalles del interior, como su vestidor, la habitación principal y el jardín, dejando ver la elegancia y comodidad de la vivienda.

La pareja se mudó recientemente en busca de tranquilidad y privacidad, sin renunciar al lujo que ostentan y los caracteriza.

En resumen, con esta nueva residencia, Icardi y Suárez combinan confort, exclusividad y privacidad, consolidando su vida juntos en uno de los barrios más codiciados de Estambul.