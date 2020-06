Angel de Brito se metió en la polémica entre Sol Pérez y Romina Malaspina

"Yo no muestro las tetas cuando hago una conducción. Y estoy muy segura de mi trabajo y no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás”, dijo Sol en Twitter.

Ante esto, cansada de las críticas por salir en Canal 26 con una remera con transparencias, Romina Malaspina hizo su descargo: “Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas. Claro ¿es muy extraño ver el cuerpo de una mujer no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo “anormal” vamos a seguir para atrás . Evolucionen", arremetió la conductora.

Ahora fue Angel de Brito quien se metió en la polémica para defender a Romina. En su cuenta de Twitter, el conductor de LAM escribió: “Te banco en esta. No le des bola ni a resentidas, ni a pajer**”.

¿Qué dirá ahora Sol Pérez?