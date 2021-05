Ángel de Brito viajó a Miami y se vacunó contra el covid-19

"Finalmente me pude vacunar. Estoy muy contento pero es muy movilizante. Les voy a ir contando todos los detalles, pero ahora me toca descansar un rato", escribió el conductor de Los ángeles de la mañana en su cuenta de Instagram.

El periodista contó en su programa que eligió recibir la vacuna de Johnson & Johnson ya que no necesita una segunda dosis y que la semana que viene vuelve a la Argentina. "Tenía muchas ganas de vacunarme. Con mi edad, casi 45 años, va a tardar en llegar a mi país y tuve la posibilidad de venir", aseguró el conductor, quien agregó que se inoculó en el campus de un colegio en Miami, el mismo domingo que llegó a la ciudad.

image.png Ángel de Brito, otro famoso que viajó a Miami y se vacunó contra el coronavirus

"Tenía ganas de estar más protegido, de tener la vacuna. Pagué mi pasaje y vine solito" aseguró y definió como "sencillo" el proceso de vacunación y detalló que al momento de la inoculación solo le pidieron el pasaporte y su número de teléfono "por si necesitan comunicarse por alguna eventualidad". Luego de recibir la vacuna, lo hicieron esperar 15 minutos en los que estuvo monitoreado por un médico, le dieron un cartón de vacunación y se retiró.

"Estuvimos un año y dos meses trabajando con el virus rondando todo el tiempo. No paramos nunca. Cuando la ciudad estaba sitiada salimos a trabajar con mucho miedo, poca información. A medida que hicimos el año tenía mucha tensión todo el tiempo de contagiarme. Obviamente la vacuna no te exceptúa de eso, es solo una protección. Tenía ganas de vacunarme", reveló De Brito.

El periodista de espectáculos indicó que se siente bien y no tiene ningún síntoma adverso por haber recibido la vacuna. "Estaba nervioso, no por la vacuna porque estaba seguro de que me quería vacunar, soy pro vacuna y pro médicos. Una vez que me vacuné, me bajó toda la tensión del año. No fue emoción pero si una sensación. Liberé la tensión y me relajé. Parecía que me había pasado un camión por encima".