Ángel de Brito y Natalie Weber acusan a la China Suárez de romper familias

Para Cinthia, que hoy deja su lugar como panelista en Los ángeles de la mañana, la China también vende esos productos a través de una cuenta de Instagram paralela. Suárez dio su versión también por Twitter: "No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca".

"Y las cosas que uso para la cara, ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. Así o más claro?”, agregó la actriz.

Como si fuera poco, a la polémica se sumó Natalie Weber. Una usuaria le dijo en Instagram: "No llegas ni ahí a la China Suárez". Sin filtro, la esposa del futbolista de Boca Juniors Mauro Zárate, le respondió: "No cierro los comentarios bebita, gracias a Dios que no llego a la China. No me cojo marido ajeno, ni rompo familias".

Por último, Ángel de Brito, conductor de LAM también apuntó a la China con un filoso comentario, luego de que la esposa de Benjamín Vicuña lo criticara en Twitter por su posición ante las famosas que promocionan la maquinita para la piel. En su programa El Espectador, por CNN Radio, De Brito dijo: “En público puso ‘no dejás tranquila a una embarazada’. Bueno, si querés hablar de embarazadas, voy para atrás y hablo de embarazadas. Te puedo hablar de Tobal. Hablame China Suárez de Eugenia Tobal”, disparó.

“Si vamos a recordar cosas: se separaba de Cabré, que estaba casada y perdió un bebé; y al tiempo Cabré empezó a salir con su compañera de trabajo que era la China Suárez casualmente”, cerró Angel de Brito.