Antonio de la Rúa fue a ver a Shakira al Central Park

Todo comenzó con el posteo de un fan que, sorprendido, aseguró haberlo visto en el público. “¿Les dije que está acá Antonio de la Rúa? ¡Hasta nos saludó!”, escribió en redes sociales.

Para despejar dudas, subió un breve video en el que se lo veía sonriendo y levantando el pulgar cuando advirtió que lo habían reconocido. La publicación fue suficiente para encender las redes, que se llenaron de memes, comentarios nostálgicos y especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

La escena no pasó inadvertida porque no era la primera vez que De la Rúa acompañaba a Shakira en un show. En agosto pasado, había trascendido que compartieron una cena en Estados Unidos y, semanas después, fue visto en México junto a su hija Zulú disfrutando del recital de la barranquillera. Aquel episodio tuvo un condimento especial: mientras Shakira interpretaba “Día de enero”, una canción que marcó su historia de amor, las cámaras captaron a Antonio intentando pasar desapercibido, en contraste con la sonrisa de su hija, que se dejó contagiar por la música.

La presencia de Aíto de la Rúa, hermano de Antonio, y de la actriz Calu Rivero junto a sus hijos Tao y Bee, reforzó la idea de una dinámica familiar en torno al show. De hecho, Rivero mantiene desde hace tiempo una relación cercana con Shakira, quien en distintas ocasiones le envió obsequios para sus hijos y le facilitó accesos preferenciales a sus recitales. Esta conexión previa reforzó las especulaciones que giran en torno a la relación entre la artista y su expareja.

Cabe recordar que Shakira y Antonio mantuvieron una relación de más de una década, que terminó de manera abrupta en medio de un fuerte hermetismo y posteriores juicios. Aunque nunca confirmaron los motivos de la separación, ambos optaron por guardar silencio durante años, y cualquier aparición conjunta alimenta las versiones de un segundo capítulo.

En esta oportunidad, las conjeturas se vieron impulsadas también por declaraciones del periodista Juan Etchegoyen, quien días antes había deslizado que fuentes cercanas hablaban de una reconciliación: “La clave es que a ella la volvió a enamorar el vínculo que tiene él con sus hijos”, sostuvo. Según sus dichos, la pareja incluso estaría compartiendo un espacio en común en la más estricta reserva, con la posibilidad de que la relación se oficialice hacia fin de año, cuando Shakira regrese a la Argentina.

Ni la cantante ni De la Rúa confirmaron ni desmintieron los rumores. Lo cierto es que Shakira atraviesa un momento de plenitud artística y personal, consolidada como una de las artistas latinas más influyentes del mundo y manteniendo la serenidad frente a la exposición mediática de su vida privada.

El recital en Nueva York fue, sin dudas, una fiesta para los fanáticos y una muestra más del poder de convocatoria de la colombiana. Pero también fue el escenario perfecto para que Antonio de la Rúa, con su sola presencia, volviera a ser protagonista involuntario y reavivara las versiones de reconciliación que, al menos por ahora, permanecen en el terreno de las especulaciones.