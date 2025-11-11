Demanda millonaria contra Pablo Alarcón

image

Los propietarios de los autos damnificados por el choque reclaman una suma aproximada a 21 millones de pesos por daños materiales, pérdida económica por no poder usar los vehículos y deterioro del valor comercial de los mismos. Por otra parte, apuntan directamente contra el actor por considerar que tuvo una actitud irresponsable a la hora de ponerse detrás del volante, señalando que un hombre de "79 años con antecedentes de salud no puede considerarse un suceso ajeno al riesgo, sino un elemento que lo potencia”.

Otro de los puntos importantes de la demanda contra el actor es que estaba manejando con el registro vencido al momento del accidente, teniendo en detrás un pedido de renovación rechazado por razones médicas.

El 22 de julio pasado, el popular actor perdió el control de su vehículo -a raíz de un problema de salud-, chocando con varios automóviles estacionados en la Av. Córdoba y Concepción Arenal.

En un primer momento se pensó que se trataba de ACV, pero durante la internación, los médicos descartaron esta posibilidad y confirmaron que Pablo Alarcón sufrió un síncope, es decir, una pérdida temporal de conciencia relacionada con problemas cardíacos.