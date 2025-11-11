MasterChef Celebrity: cocinaron el conejo

El jurado de chefs conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui aseguró que los peores platos de la noche fueron los de Leandro Leunis, Alex Pelao, Eugenia Tobal y "Cachete Sierra", pero finalmente, el participante que no cumplió con las expectativas y fue directo a la próxima Gala de Eliminación fue "El Chino" Leunis.

Embed

"A los cuatro los une algo: los platos menos logrados de conejo. Noche difícil, problemas de cocciones, falta de salsa. Todo eso hace que los cuatro puedan tener este delantal negro" declaró Damián Betular.

image

Agustín Sierra y Eugenia Tobal fueron enviados a la próxima semana de competencia, y finalmente Leandro Leunis fue "invitado" a agarrar el delantal que lo llevaba a ser parte de la cuarta Gala de Eliminación.

image

"El Chino" Leunis llamó a su plato "Conejo del rey" pero Donato de Santis al ver la presentación, le cuestionó al participante la ausencia de caldo. "No encaré bien la cocción" admitió el conductor, para luego explicar que a ultimo momento cambió muchas de las ideas que tenía para la elaboración.

La guarnición tuvo manzana y eneldo, pero Damián Betular le explicó que "esa fruta no hace milagros" y que le faltaba salsa y sabor a un plato que, con tan solo mirarlo, "un comensal se da cuenta de que tiene problemas".