La decisión de Benjamín Vicuña sobre su hijos con la China

Hace un par de días, el actor chileno había contado lo difícil que fue estar más de cuarenta días meses alejado de Magnolia y Amancio, los hijos que tienen en común con "La China" Suárez.

image

Según informaron en el programa "LAM" de América TV, los menores se quedarán en el país, con su padre, hasta el próximo diciembre. "Último momento. Benjamín Vicuña ya está con sus hijos" señaló el panelista Pepe Ochoa, a lo que Ángel de Brito agregó "Después de 40 días".

Yanina Latorre contó que, esta vez, los chicos no regresarán a Turquía con su madre el 18 de noviembre, sino que se quedarán en el país junto a su padre "Le entregan los chicos (a Benjamín Vicuña) y se quedan con él hasta diciembre".

image

La panelista agregó que "Es un quilombo lo de los hijos de Vicuña la verdad, porque no tienen un lugar de pertenencia, se van a quedar hasta diciembre escolarizados en Buenos Aires" explicó.

Con respecto a las posibles medidas judiciales que el actor chileno le iba a iniciar a su ex, Yanina aclaro la situación "Decidió no accionar en contra de la China por haberlos escolarizado en Turquía en contra de él, no quiere tener conflicto. Y en diciembre recién se van a reunir los abogados para decidir el futuro de los niños. Los chicos se quedan acá hasta diciembre, eso es lo que dice el abogado de Vicuña".