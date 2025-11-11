Johnny Deep: "La gente me ha mantenido vivo"

Depp llegó al país para presentar su segunda película como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, que se estrena este jueves comercialmente en las salas argentinas.

“Es muy importante presentar mi película en una ciudad donde la cultura es tan importante ”, dijo Depp ni bien entró al set del programa “Cortá por Lozano” y saludó a la conductora. Luego, al ser consultado por Lozano si se podía acostumbrar a las fervorosas muestras de afecto de la gente, el actor de “Piratas del Caribe” y “El joven manos de tijera” sostuvo: “Es realmente impresionante, no sé si alguien se puede acostumbrar a una bienvenida como ésta. Uno se siente bendecido de tener el apoyo, de la demostración de respeto, amor, admiración. La gente me ha mantenido vivo ”.

Embed

Al comenzar el programa, y antes de entrevistarlo, la conductora agradeció al empresario Jorge Rodríguez, su pareja, quien ha forjado una amistad con Depp e hizo posible la visita de la mega estrella de Hollywood a Telefé. “Quiero agradecer a Jorge que hizo posible que Johnny esté acá, porque son muy amigos”, dijo Vero Lozano.

Además, la conductora informó que este miércoles el actor recibirá la condecoración de “Visitante Ilustre” en La Plata y luego brindará una masterclass en el teatro municipal Coliseo Podestá.

Johnny Y Vero Lozano

La entrevista

A continuación se transcribe parte de la entrevista a Johnny Depp realizada por Verónica Lozano

-¿Cómo fue colocarte por segunda vez como director?

-Lo mejor de ser director es no estar al frente del set. Es como una especie de revancha, realmente. Lo más loco es que he trabajado con tantos cineastas, que es como ser un padre, uno aprende lo que no tiene que hacer.

-Contanos de tu película. ¿Por qué decidiste contar la vida de Modigliani?

-Acá hay otra cosa. Un día Al Pacino me llamó por teléfono. Me dijo “¿te acordás de eso de Modigliani que quería hacer yo? Creo que vos debés dirigirlo”. De la nada me llamó, hacía un par de años que no hablaba con él. No se le puede decir que no a Al Pacino, me hizo una oferta que no podía rechazar (dijo recordando.la famosa frase de El Padrino). Entonces pensé y le dije que tenía razón.

- ¿Cómo sos como director siendo actor? ¿Estricto, relajado?

-Muy relajado porque creo que lo mejor que hay que hacer, si uno tiene la oportunidad de capturar algo y crear algo, es permitir a los actores que hagan lo que saben hacer, que nos den lo que nos pueden dar, ver cómo eso encaja dentro de la historia.

-¿También pintás? ¿Hay similitudes entre tu historia y la de Modigliani?

-Creo que hay cosas en las que emocionalmente me puedo conectar con Modi. Pero yo no me considero un artista, como mucho puedo poner pintura en una tela.

-¿Cómo comenzó tu construcción como artista?

-Con la música, aun cuando era un niño pequeño, era un maravilloso escape de la realidad.

- La actuación fue un absoluto accidente, ¿no?

-Un hermoso accidente.

- ¿Hay algún momento que quitarías de tu vida, de tu carrera?

-Sí, hay momentos en que estaba sentado en un lugar y me daba cuenta de mi existencia y pensaba por qué sigo con esto. Pero yo no tengo ambición de ser nada, ni por el resultado de nada, todavía tengo la misma ansiedad, la misma hambre de crear y la misma necesidad de componer estos personajes, de crearlos.

- ¿Qué te tiene que pasar para elegir un personaje?

-Algo me tiene que golpear cuando leo el guion. Hay algo que se concentra, que te llama y te engancha. Uno empieza a pensar cuál es mi interés por el personaje, uno empieza a pensar cómo lo puede hacer, puede tener visiones diferentes a cómo está escrito. Es como los ingredientes de una receta cuando estamos cocinando.

- ¿Jack Sparrow tuvo inspiración en Keith Richards?

Sí, es alguien que conozco hace mucho. Es un ídolo, es un ícono. Pasaba tiempo con él y empecé a copiarle la forma de hablar. Yo creía que era el mayor rockstar y era el ser humano que podía hacer cualquier cosa.

- ¿Te gustan los premios? ¿Te dan los mismo?

-La idea de la competencia con otras personas, que son también actores… Nada de mi trabajo es para competir. No quiero saber lo que hacen otras personas, quiero saber lo que yo tengo que hacer. La idea de competencia es ridícula. El cine es un trabajo en equipo, es un todo, una película es algo colaborativo.

-Vas a hospitales como Jack y visitás a chicos enfermos…

-Es un regalo para mí. Yo quiero ver a los niños y entenderlos. Yo experimenté cosas con mis hijos, sé lo que se siente. Si está la posibilidad de que puedo ir y vestirme de Jack para ir al hospital de niños, tratar de distraerlos, sacarlos de donde están, de hacer cosas tontas, eso ayuda mucho. A mí me encanta ver a esos niños, el regalo es poder hacerlo.

-Mañana vas a estar dando una masterclass en La Plata junto a Ricardo Scamarcio, el actor protagonista de “Modi”. ¿Cómo te preparás?

-Espero con felicidad, entusiasmado de volver a Buenos Aires, para experimentar este lugar y poder ver la película aquí. Es una comunidad donde hay cultura, hay arte, hay arquitectura.