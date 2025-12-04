Espectáculos |

Araceli González en su versión más picante

La actriz y empresaria hizo fuertes declaraciones sobre Adrián Suar -su exesposo- y fue muy irónica con Griselda Siciliani, la protagonista de “Envidiosa”.

En la noche del miércoles, Araceli González fue la invitada principal del programa "Otro Día Perdido", que conduce Mario Pergolini por El Trece, y al salir habló de todo -sin eufemismos-, con el periodista Santiago Riva Roy.

En la entrevista para "LAM" de América TV, la actriz y empresaria ironizó sobre los motivos que generaron su salida del canal que dirige su ex Adrián Suar , y deslizó que él tuvo algo que ver con eso. "Si vos ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo a trabajar, entonces se verá que había un tema y te lo está respondiendo la vida, no yo" aseguró.

ARA SANTI

Además: John Travolta vuelve a ser Papá Noel

"Con Griselda yo no tengo relación, no la conozco. Voy a hacer como Pampita, yo no hablo de esas cosas, para mí las mujeres todo lo que hacen está bien" aseguró Araceli cuando le consultaron sobre Griselda Siciliani, luego de que la actriz criticara la calidad profesional de su pareja, Fabián Mazzei.

image

Cuando Santi Riva Roy le preguntó sobre si aceptaría ser coprotagonista en "Envidiosa" -la exitosa serie de Siciliani- la actriz no lo dudó un segundo "Lo hago, por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas. ¿Cerraste bien todo Gri? Escuchen una cosa, yo no tengo problema con nada... Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, que es lo que logré".

Envidiosa.jpg
Gricelda Siciliano, la protagonista de la exitosa serie

Gricelda Siciliano, la protagonista de la exitosa serie "Envidiosa" que narra con humor el drama de ese "virus social"

