Después de ocho años, el protagonista de éxitos como Piel Naranja (1975) y Soy Gitano (2003) se dispuso a contar el motivo principal: una discusión con Nicolás Cabré durante los últimos ensayos para llevar una suerte de adaptación de la novela al Teatro Ópera.

"Había una página y media del guión en la que mi personaje no decía nada. No tenía ninguna acción. Entonces le propuse a Marcos Carnevale que mi personaje saliera de escena. Me dijo que sí, que lo hablara con Cristian, el apuntador. Y como en esa página y media había un bocadillo, le dije que lo mío lo podía decir Nico Vázquez", explicó para contextualizar.

"Se ve que Cristian se olvidó de avisar y, al día siguiente, vino esa escena y yo me fui. De repente había que decir eso, todos miran y no me encuentran (…). Ahí fue cuando expliqué que no iba a estar en esa parte. Él (Cabré) agarró y me dijo qué creía yo, que iba a poder decidir todo lo que yo quisiera. Me lo dijo mal. Delante de todo el mundo. Y se fue", aseguró.

André confirmó que esa situación no le sentó para nada bien y decidió abandonar un mes antes las grabaciones de la versión televisiva. "Fueron dos meses en el Ópera y yo tenía una cartulina en la que marcaba cuánto faltaba para que termine. Parecía un preso", describió.

Meses después, la producción lo convocó para un regreso que finalmente se frustró: "Después me llamaron porque querían que fuera a grabar el último capítulo porque había un casamiento. Yo seguía malo, ofuscado, y dije que iba pero que en mi escena no estuviera Cabré. Pero ellos me dijeron que no, que los personajes eran amigos. Entonces no fui".

"Eugenia ya no era la misma"

Para el actor, la mayor consecuencia de su discusión con el galán no fue su destierro de Pol-Ka. Según sus propias palabras, él sintió cómo se deterioró su relación con Eugenia Tobal tras su casamiento con Cabré.

"Éramos muy amigos. A partir de su casamiento, Eugenia ya no era la misma. Sus abrazos ya no eran los mismos. Sentí que me había sacado a mi amiga, creo que eso es lo que más me dolió", contó con dolor. Una frase que no tardó en llegar a los oídos de la actriz, quien le respondió con mucho cariño vía Twitter.

"Te amo, Arnaldo André. Mucho", escribió Tobal. Quizás el experimentado actor no recupere su lugar en la pantalla de El Trece, pero no parece tarde para reencontrarse con una de sus compañeras.

