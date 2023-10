La disputa entre las personalidades de la televisión ha generado un amplio debate en las redes sociales, con diversos seguidores tomando posturas diferentes respecto a la veracidad de los eventos. Mientras tanto, los fanáticos del programa esperaron ansiosos por más detalles y desarrollos en esta polémica que ha capturado la atención del público televisivo.

El ambiente tenso se palpó en el adelanto del programa durante la semana, y finalmente, el esperado enfrentamiento se desató en cámara. En un momento particularmente emocional, Rincón, visiblemente afectada, confrontó a Francese, afirmando que sus acusaciones eran falsas y que la situación estaba afectando su bienestar emocional.

Mientras que ahora en Intrusos, Martín Whitencamp aseguró que estaba en pareja con Belén Francese cuando eso sucedió. Incluso, el bailarín confirmó que ambas protagonizaron un encuentro íntimo.

"Fui testigo... estuve ahí, en ese momento, porque yo estaba en pareja con Belén. Empezó un juego por culpa del alcohol y las cosas se fueron dando. Hubo un intento de trío entre nosotros", comenzó diciendo en el ciclo de América TV.

Whitencamp recordó que él se fue y ellas quedaron solas. "Me fui, algo enojado, y no sé qué fue lo que pasó. Tal vez se juntaron y terminaron de hacer lo que empezaron", aseguró.

Al finalizar, el bailarín tomó partido por Belén y remarcó que no entiendo por qué la ex GH se desentiende de lo ocurrido. "Andrea la quiere disfrazar... Yo estoy diciendo la verdad", remató.

De la risa al llanto: Rincón se enojó con Francese. De la risa al llanto: Rincón se enojó con Francese.

Andrea Rincón revela su transformación espiritual

Andrea Rincón compartió una narración sorprendente sobre su viaje espiritual, desde enfrentar un aterrador exorcismo hasta encontrar consuelo y fortaleza en su fe en la iglesia evangélica. La ex estrella de Gran Hermano detalló los desafíos que enfrentó antes de descubrir su conexión con la espiritualidad.

En su relato, Rincón recordó un período traumático en el que luchaba por conciliar el sueño, describiendo: “Tuve una época donde no podía dormir. Me despertaba como con calaveras asfixiándome”. Compartió su experiencia de encontrar apoyo en una amiga evangelista y cómo este encuentro la llevó a buscar ayuda espiritual para liberarse de sus demonios internos.

Al describir su experiencia de exorcismo, Rincón reveló: “Hasta que me dijeron respirá. Ahí me trabajaron los brazos al lado del cuerpo, se me dieron vuelta los ojos, caí al piso y empecé a convulsionar”. A pesar de su lucha posterior, encontró consuelo en la lectura de la Biblia y en su relación con su pareja, quien comparte su fe.

En el programa, la conversación tomó un giro inesperado cuando Graciela Alfano planteó preguntas delicadas sobre el pasado de Rincón, preguntando si había sido víctima de abuso. Rincón, aunque optó por no responder directamente, enfatizó la importancia de responsabilizar a los abusadores y de hablar abiertamente sobre estos temas sensibles.

Resaltando el impacto positivo de sus experiencias personales, Rincón compartió su dedicación a brindar apoyo a otros, incluso en entornos desafiantes como las cárceles, con la esperanza de inspirar y guiar a aquellos que enfrentan luchas similares. Para cerrar su relato, destacó la importancia de su bautismo como un hito significativo en su viaje espiritual y su proceso de curación emocional. “Fui a ver a un hombre que hizo muchas liberaciones por todo el mundo. Ahí él me dijo: ‘tenés un frente abierto’. Y dije, bueno, por ahí a mí me falta bautizarme. Y me bauticé”, concluyó.