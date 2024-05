Aunque están en veredas opuestas, Florencia Peña salió a bancar a Guillermo Francella

Luego, recordó el éxito televisivo y teatral de Casados con Hijos: “Sin embargo, los mejores laburos de mi vida los hice con él. Es un gran compañero”.

Y agregó: “Me sorprendió que entráramos en el juego de algo que no nos pertenecía. Nosotros no teníamos que estar discutiendo qué piensa un compañero. Yo lo he sufrido en carrera propia”.

“A mí me han criticado mucho por mis pensamientos. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo lo mismo? No importa dónde estés parado. ¿Cómo no vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a respetar el pensamiento de otro? Mientras ese pensamiento sea respetuoso”, sentenció la actriz.

JBLKUVlw-34105380.mp4

El apoyo de Guillermo Francella a Javier Milei

En una entrevista radial, Francella había apoyado las medidas de Javier Milei días atrás. “Con esta incertidumbre de ver cuando termina el goteo y cuando empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, expresó acerca de cómo ve al país.

Posteriormente, consideró que las iniciativas “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

“Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, sumó.

Y completó: “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”.