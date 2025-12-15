"Avengers: Doomsday" llega con una nueva estrategia de promoción

El estudio cinematográfico estadounidense con sede en los Walt Disney Studios de Burbank, anunció que lanzará cuatro teaser trailers distintos antes de su estreno oficial el 18 de diciembre del 2026, en lo que se trata de una apuesta más que ambiciosa, que busca convertir la previa de la película en un verdadero evento cinematográfico.

Captura de pantalla 2025-12-15 a las 3.57.50p.m.

La particularidad que tendrá esta campaña promocional es que cada uno de los adelantos se proyectará exclusivamente en cines, acompañando el estreno de "Avatar: Fuego & Cenizas" la tercera película de la saga creada por James Cameron, que será este jueves 18 de diciembre.

A diferencia del modelo tradicional de un único tráiler principal, "Avengers: Doomsday" apostará por cuatro versiones diferentes que se irán rotando durante las diferentes semanas. El objetivo de esta estrategia es ofrecer miradas parciales y complementarias del conflicto central, sin revelar la trama, pero sembrando pistas y teorías que mantengan viva la conversación entre los fanáticos.

Según las especulaciones previas -que ya circulan en redes y foros especializados-, cada teaser podría estar enfocado en distintos equipos del MCU como, por ejemplo Los Vengadores clásicos, Los Cuatro Fantásticos, Los Thunderbolts y hasta incluso los X-Men.

De acuerdo con filtraciones del calendario promocional, el primer teaser llegaría el 18 de diciembre de 2025, seguido por otros tres en las semanas consecutivas, extendiendo la campaña hasta los primeros meses de 2026.

Captura de pantalla 2025-12-15 a las 3.53.15p.m. Escena final de "Los 4 Fantásticos" con la primera aparición de Doomsday.

Esta estrategia no sólo potenciaría el impacto de "Avengers: Doomsday", sino que también refuerza el rendimiento de "Avatar: Fuego & Cenizas", ya que Disney buscaría convertirla en otro fenómeno de taquilla.

En el plano narrativo, Avengers: Doomsday será una pieza clave dentro de la Saga del Multiverso, con la presencia de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien fue Tony Stark (Iron Man) durante muchos años, y un elenco que combinará héroes históricos con nuevas incorporaciones.

Captura de pantalla 2025-12-15 a las 4.04.44p.m.

La última filtración -que no tiene una revelación argumental-, confirmaría un regreso que era obvio para muchos fanáticos del género, no había sido oficializado en las listas de reparto: Chris Evans está de vuelta retomando su icónico papel de Steve Rogers o sea, el Capitán América, marcando el regreso del actor al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)