Guillermo Francella vuelve al teatro con "Desde el Jardín"

Se trata de una adaptación de la novela “Being There”, del escritor polaco-norteamericano Jerzy Kosinski -publicada en 1971- y en la cual se basó la película de culto protagonizada por Peter Sellers -en 1979- y con la cual ganó el Globo de Oro al mejor actor.

Para esta versión escénica de “Desde el Jardín”, Guillermo Francella estará acompañado por un elenco de primera línea, integrado por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Víctor Laplace, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi.

La versión teatral y dirección corresponde a Marcos Carnevale y producción general es del propio Guillermo Francella junto a Adrián Suar y Pablo Kompel.

“Desde el Jardín” se estrenará el sábado 28 de marzo de 2026, en el Teatro Metropolitan y la preventa de entradas estará habilitada a partir del 15 de diciembre de 2025, a través de Plateanet.com y en la boletería del Metropolitan.

“Desde el Jardín” (“Being There”) cuenta la historia de Chance Gardiner (Guillermo Francella), un hombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un millonario, que no sabe leer ni escribir y su único contacto con la realidad es el cuidado de las plantas del jardín y lo que ve en la televisión.

Cuando el benefactor muere y Chance es echado y se ve obligado a integrarse a la sociedad, pero el azar y la buena fortuna hacen que conozca a Eva (Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide darle refugio en su casa junto a Ben, su marido (Víctor Laplace), un empresario muy influyente, enfermo en fase terminal y para quien Chance pronto será su mejor medicina.

Chance carece de malicia, ambición o deseo de poder, sin embargo, se convierte en un sabio accidental. Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean -incluido el propio presidente de Estados Unidos (Martín Seefeld)- como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual. Tanto que llega a ser considerado un consejero muy influyente e incluso algo impensado, un candidato presidencial.

Desde la publicación del libro -en 1970- y su posterior película -en 1979- “Desde el Jardín” se transformó una brillante alegoría de los tiempos que corren en el mundo actual, que nos muestra cómo la apariencia y el contexto pueden crear prestigio sin que exista mérito alguno.

Una sátira de cómo la sociedad y los medios sobrevaloran la forma por encima del contenido, mostrando que el poder puede recaer en alguien que literalmente “no sabe nada”, pero que está en el lugar correcto y dice las palabras correctas.