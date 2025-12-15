A Cinthia Fernández volvieron a cerrarle la cuenta de Instagram

La mediática se refirió al tema en el programa La mañana con Moria, por la pantalla de El Trece, donde se mostró angustiada y remarcó que las redes sociales son su principal fuente de trabajo. “Con esto mantengo mi casa”, expresó entre lágrimas, al explicar que utiliza la plataforma para generar ingresos a través de publicidades y acuerdos comerciales.

Embed - "TENGO 14 DENUNCIAS DE ABUS@ SE#UAL INFANTIL": EL LLANTO DE CINTHIA FERNÁNDEZ EN MEDIO DE SU DRAMA

Fernández detalló que el cierre se produce tras una serie de denuncias que califica como falsas. Según su relato, los reportes apuntan a supuestos casos de abuso infantil en videos donde aparece junto a sus hijas, algo que negó de manera contundente. Explicó que, al recibir muchas denuncias en poco tiempo, el sistema bloquea la cuenta de forma automática sin una revisión inmediata.

El impacto económico

Para la panelista, la suspensión no es solo simbólica. Aseguró que pierde contratos vigentes y futuras oportunidades laborales, especialmente en fechas clave como fin de año. También señaló que recuperar una cuenta implica gastos elevados y trámites complejos ante la empresa propietaria de la red social, Meta.

En ese contexto, aclaró que no promociona apuestas ilegales y que, ante versiones que circularon, se presentó en la Justicia para deslindar responsabilidades. Sostuvo que las denuncias responden a ataques coordinados mediante “bots”, es decir, sistemas automatizados que realizan reportes masivos.

Fernández afirmó que esta problemática se repite desde hace meses y que afecta no solo su trabajo sino también su estabilidad emocional. Además, mencionó que, al haber asumido la manutención total de sus hijas, depende exclusivamente de sus ingresos.