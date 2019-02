Avengers: Endgame | Tom Holland y Gwyneth Paltrow sueltan spoilers

Sin embargo, a diferencia de los esfuerzos que lleva a cabo el estudio, los actores no pueden manejarse con tanta cautela. Un caso conocido es Tom Holland, el actor que le da vida a Spider-Man es un experto en abrir la boca más de la cuenta. Y, después de diez meses, varios medios señalan un enorme spoiler que soltó durante una entrevista que realizó junto a Benedict Cumberbatch en abril de 2018.

"Él tiene las frases más difíciles, creo. Tiene que hablar mucho sobre el Reino Cuántico", soltó el joven en torno a las líneas de su colega en Avengers: Infinity War (2018). Sin embargo, Doctor Strange no menciona ese universo durante el film y la conclusión es obvia: el Hechicero Supremo logró sobrevivir y ese diálogo pertenece a la cuarta entrega –en este sentido, hay que tener en cuenta que se filmaron casi de forma simultánea-.

En sintonía con el flamante Peter Parker, la actriz Gwyneth Paltrow también se explayó más de la cuenta al referirse a su última interpretación de Pepper Potts. "Soy un poco vieja para estar en un traje y todo eso en este momento (…) Pero si me dijeran: ‘¿Puedes regresar por un día?’ Siempre estaré allí si me necesita", confesó en una charla con Variety. Un comentario que confirma: el uso de una armadura y el hecho que saldrá con vida tras la batalla frente a Thanos.

Las especulaciones no se detendrán hasta su estreno el 2 de mayo. Y, por supuesto, con tantas regrabaciones y la gran cantidad de tomas que no serán utilizadas, estos spoilers quizás ya no sean tales para esa fecha. ¿Por qué? El montaje final aún es un secreto y muchos de los protagonistas ni siquiera han visto una exhibición de prueba. Marvel ya aprendió que sus héroes tienen la "lengua floja".

