Bailando 2020: Marcelo Tinelli quiere sumar a un participante de Bake off

Si bien la edición del ciclo de Tinelli, todavía es un interrogante, el participante ya recibió su bendición el domingo pasado. Mientras Jorge Lanata elegía al Cabezón como destinatario de sus palos, Marcelo celebraba vía twitter la decisión del participante rosarino de incorporar fernet a su postre.

Claro que por el momento Damián está enfocado en el ciclo conducido por Paula Chaves. "No recibí ninguna invitación formal por ahora, pero si hablaron de mi y generó tanta repercusión, no quiero pensar si se hace realidad", reconoció el chef aspirante a pelear por el cetro máximo en el ciclo de Telefé.

"Yo me animaría. Soy bastante caradura", admitió el pastelero. La propuesta de Tinelli incluyó una pregunta vía Twitter a uno de los miembros de su jurado, Angel De Brito, sobre si le gustaría que Damián integrase el certamen de baile. Pero el conductor de Los ángeles de la mañana esquivó el desafío de Marceloy eligió decir que no lo había visto. Lógico, De Brito no se anima a confiar en público que estaría viendo un programa del canal de la competencia, justo cuando a esa hora se emite en Eltrece el ciclo de Jorge Lanata.

ADEMÁS:

¡Mirala a la Chiqui!: Mirtha Legrand muere por "El Bombón Asesino"

La angustia de José María Listorti: "Tuve miedo de tener coronavirus"

"No sé si le tengo miedo pero me da mucha intriga la devolución de Ángel", aceptó al ser consultado. "Lo vería pero nunca sabría en lo que está pensando. Me podría esperar algo bueno o malo y estaría muy nervioso", al final admitió, conociendo la lengua mordaz del periodista.

"En cualquier caso, voy a tener que llevar la tarta o cocinarla en vivo en la previa del Bailando. Soy de divertirme y hacer payasadas. Sería muy divertido estar ahí", concluyó.

Por último y de manera conciliadora, Basile prometió adaptarse a las circunstancias. "No me daría la cara para exigir algo cuando recién aparezco. Me imagino que la producción tendrá gente copada para que se encargue de esas cosas", cerró casi soñándose en la pista de baile.