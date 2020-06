La angustia de José María Listorti: "Tuve miedo de tener coronavirus"

“Lo tuve que pasar en carne propia. Yo el año pasado tuve bronquitis, tenía problemas para respirar y me agitaba. Y hace un par de días empecé a tener esos mismos síntomas y decidí ir al Sanatorio Los Arcos, donde ya tenían todos mis análisis, pensando que me iban a hacer una placa”, comentó el conductor.

“Pero cuando llegué diciendo que tenía dificultades para respirar, me dejaron internado: activaron los protocolos y me hicieron el hisopado, que por suerte dio negativo. Fui ayer a la mañana y me dieron de alta hoy a la mañana. No tenía otros síntomas, ni fiebre, ni dolor de garganta, pero fue para prevenir”, explicó Listorti.

ADEMÁS:

Explicó entonces, en qué consiste el protocolo: “Me llevaron a un ala que estaba armada para casos de coronavirus. Me explicaron que no había ningún caso en ese sanatorio, porque los llevan al Agote. Te aíslan de una forma que no podés tocar nada. Me avisaban cuando estaba la comida y yo la agarraba. Y creo que muchos médicos están un poco asustados porque cuando entraban, me pedían que me pusiera el barbijo y mantenían distancia social. No entraba nadie a la habitación más que los médicos. Todo el material que utilizan es descartable. Y el termómetro me quedaba a mí".

Explicó que le hicieron radiografías y examen de sangre. "Había que descartar bronquitis y neumonía. No tenía ningún síntoma, solo una pequeña dificultad para respirar”, manifestó.

“El hisopado es bastante molesto, te lo hacen por garganta y nariz. Me dijeron que cierre los ojos porque va muy adentro. Pero no sentí nada, una cosquilla no más. Y en 24 horas me dieron el resultado, que dio negativo”, contó.